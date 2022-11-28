مستجدات التحقيق مع الغنوشي: البحيري يكشف..

اعتبر القيادي في حركة النهضة نور الدين البحري اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 أن مثول الغنوشي مجددا أمام قُطب مكافحة الإرهاب يُعد حلقة جديدة من ما وصفه بـ”مسلسل محاولات التنكيل به والغايات المكشوفة ومفضوحة” وفق تعبيره.

وتابع البحيريفي تصريح لاذاعة موزاييك: ”الغنوشي يمثل اليوم أمام قطب مكافحة الإرهاب في القضية ذاتها المتعلقة بملف التسفير التي ظل بمقتضاها في شهر سبتمبر الماضي مدة 24 ساعة رهن التحقيق لدى فرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة.. ومواصلة التحقيق معه يتنزل في إطار إلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية.”

واوضح البحيري بخصوص ملف القضية، ”إن شخصا تم التحقيق معه في قضية التسفير أشار خلال الأبحاث إلى إمكانية أن يكون للغنوشي علاقة بهذا الملف، فتمت دعوة الأخير للتحقيق في وقت لم يتم فيه دعوة أطراف أخرى تم ذكر اسمائها” وفق تقديره.

واعتبر البحيري أن الغنوشي يحترم القضاء ويمتثل إلى دعواته، مشيرا إلى أنه يحضر اليوم للتحقيق في حالة سراح.

وقال البحيري أن أي قاض يستمع للغنوشي في هذه القضية سيخلي سبيله ليعود إلى منزله باعتبار أن ملف القضية لا يتضمن ما يدين الغنوشي، وفق تعبيره.