قفصة-تشريعية: عفيفة بنّي المترشحة عن دائرة قفصة الجنوبية تواصل حملتها الدعائية من خلال التواصل المباشر مع المواطنين

تواصل عفيفة بنّي المترشحة عن دائرة قفصة الجنوبية للانتخابات التشريعية المزمع اجرؤها يوم 17 ديسمبر القادم حملتها الدعائية عن طريق التواصل المباشر مع المواطنين للتعريف ببرنامجها الإنتخابي، حيث وزّعت اليوم الاثنين مطويات على المواطنين وسط مدينة قفصة وفي السوق المركزية لحثّهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الإنتخابي والتصويت لها.

وأفادت عفيفة بنّي، في تصريح لـ”وات”، أن أولويات برنامجها الإنتخابي، التي ستعمل على تفعيلها في صورة نيلها ثقة الناخبين في المجال السياسي، هي دعم القيام باصلاحات سياسية تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات، ونشر ثقافة تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مع تأطير المواطنين وتوعيتهم من أجل تحقيق مجتمع يحترم القانون.

واضافت انها ستسعى، في المجال الاقتصادي، إلى الدفع نحو تطوير الأنظمة القانونية، ووضع آليات تنفيذ ومراقبة فعلية متعلق بالجباية والتشجيع على الاستثمار، وتطوير البنية التحتية والنقل وتمويل المشاريع، مع تنويع النسيج الاقتصادي، وجلب الاستثمارات، والتعويل على المواد الإنشائية والثروات الطبيعية الموجودة بالجهة، إضافة إلى وضع منظومة تنسيق ومرافقة فعّالة لكل القطاعات، خاصة منها بعث المؤسسات والانتصاب للحساب الخاص.

من جانب آخر، وفي المجال الاجتماعي، قالت بنّي إن برنامجها الإنتخابي سيركّز على وضع منظومة مرافقة شاملة للفئات الهشّة وللأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراجعة التوقيت الإداري والنهوض بالاسرة، مع تنسيق شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني.

ولفتت عفيفة بنّي إلى أن برنامجها الإنتخابي سيسعى كذلك للرقي بالأنظمة القانونية والمناهج العلمية لإيجاد حلّ لمشكل انقطاع الماء الصالح للشرب، وتحسين جمالية المدينة والمسلك السياحي وغيرها من المجالات الاخرى.