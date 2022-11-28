عاجل: هذا عدد المصابين بجرثومة “شيغيلا”..والعدد قابل للارتفاع..

أفادت أحلام قزارة المديرة العامة للصحة الأساسية اليوم 28 نوفمبر 2022 انه تم الى الان تسجيل قرابة 120 إصابة بجرثومة “شيغيلا” مضيفة أن هذا العدد يعتبر مرتفعا باعتبار أنه لم يقع تسجيله منذ سنوات.

وبينت قزارة في تصريح لاكسبراس اف ام أن جرثومة الشيغيلا لا تكون خطيرة في العادة لكن أحيانا تؤدي إلى مضاعفات يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

هذا واشارت أنها تعتبر مرضا ذو إبلاغ غير إجباري إلا ان ارتفاع عدد الحالات المسجلة في تونس دفعهم إلى إعلام كافة المخابر بضرورة ابلاغهم بكل الإصابات الواردة عليهم.

وبينت أن المتسبب فيها هي المياه الملوثة التي تنتقل عبر الأيادي غير النظيفة مضيفة ان الوقاية هي الأساس.