عاجل: شاب يحاول إضرام النار في أمنيين..

حاول صباح اليوم الثلاثاء شاب حرق أعوان الحرس الوطني بمركز الحرس بمنزل حياة من ولاية المنستير بواسطة قارورة بنزين كان قد اشتراها من إحدى محطات البنزين وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح.

وأوضح بن صالح في تصريح لاذاعة موزاييك أن تفاصيل الحادثة تفيد بقيام الشاب بالدخول الى مركز الحرس وسكب البنزين على الاعوان مشيرا الى أن فطنتهم حالت دون إشعال النار مضيفا أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير تعهدت بالأبحاث بناء على تعليمات من النيابة العمومية بالمنستير.

وأكد كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير أن التحريات الأولية بينت أن الجاني وهو بائع متجول يشتكي من غلاء الأسعار مما دفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة مستغربا دور أعوان الامن في غلاء الأسعار.

كما نفى ما تم ترويجه على صفحات التواصل الاجتماعي من أن الجاني كان متسلحا بسكين.