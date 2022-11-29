تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وتنظيم عمليات الاجتياز خلسة نحو أوروبا

تمكنت الليلة الماضية دورية مشتركة بين فرقتي مكافحة المخدرات و الإتجار بالأشخاص ببنعروس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات و تنظيم عمليات الاجتياز خلسة بإتجاه الفضاء الأوروبي.

وتنشط هذه الشبكة بولاية المنستير، وفق بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الثلاثاء .

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إلقاء القبض على رئيس هذه الشبكة وهو أصيل المكنين صادر في شأنه 23 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وترويج المخدرات و اجتياز الحدود خلسة والإعتداء بالعنف و السرقة.

كما تم إلقاء القبض على 6 أشخاص من عناصر الشبكة من بينهم فتاتان و شابان مفتش عنهم، وتم حجز 3 دراجات نارية ومضخة غاز و مبلغ ماليا من العملة التونسية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس بأن النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.