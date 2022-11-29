يوفنتوس الإيطالي يعين رئيسا جديدا للنادي خلفا لأندريا أنييلي

عيّن جانلوكا فيريرو رئيساً جديداً لنادي يوفنتوس الإيطالي بعد ساعات من استقالة مجلس الإدارة السابق الذي كان يرأسه أندريا أنييلي، وذلك على خلفية التحقيقات التي يجريها الادعاء العام في إيطاليا حول مخالفات في حسابات النادي.

ويأتي اختيار فيريرو في هذا المنصب عقب الاستقالة الجماعية لكافة مجلس الإدارة الليلة الماضية، حيث تقدم أنييلي ونائبه بافل نيدفيد، ورئيس المكتب التنفيذي ماوريسيو أريفابيني باستقالتهم.

وجاء في بيان صادر اليوم الثلاثاء أنه “فيما يتعلق بالقرارات التي اتُخذت أمس من قبل مجلس الإدارة، اُختِير جانلوكا فيريرو رئيساً للنادي”.

وتولى أنييلي رئاسة يوفنتوس منذ 2010 وكان شاهداً على واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي، حيث تُوج بلقب البطولة الإيطالية تسع مرات متتالية، إلى جانب فوزه بأربعة ألقاب في كأس إيطاليا وبلغ نهائي رابطة أبطال أوروبا مرتين، كما انتقل النادي لملعب جديد.

وفي سبتمبر الماضي سجل يوفنتوس خسائر قياسية بلغت حوالي 263 مليون دولار عن الموسم الماضي.