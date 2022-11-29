تفاصيل تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وتنظيم عمليات “الحرقة” نحو أوروبا

تمكنت الليلة الماضية دورية مشتركة بين فرقتي مكافحة المخدرات و الإتجار بالأشخاص ببنعروس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات و تنظيم عمليات الاجتياز خلسة بإتجاه الفضاء الأوروبي.

وتنشط هذه الشبكة بولاية المنستير، وفق بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إلقاء القبض على رئيس هذه الشبكة وهو أصيل المكنين صادر في شأنه 23 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وترويج المخدرات و اجتياز الحدود خلسة والإعتداء بالعنف و السرقة.

كما تم إلقاء القبض على 6 أشخاص من عناصر الشبكة من بينهم فتاتان و شابان مفتش عنهم، وتم حجز 3 دراجات نارية ومضخة غاز و مبلغ ماليا من العملة التونسية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس بأن النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.