سرقة فرع ببنكي ببرج السدرية..وهذه التفاصيل..

عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق لزهر العكرمي..

آخر مستجدات قضية تزوير شهائد للحصول على قرض فلاحي: معطيات وتفاصيل جديدة..

عاجل: وجيه الجريء يقاضي عصام جمعة..

تفاصيل تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وتنظيم عمليات “الحرقة” نحو أوروبا

2022/11/29 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الليلة الماضية دورية مشتركة بين فرقتي مكافحة المخدرات و الإتجار بالأشخاص ببنعروس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات و تنظيم عمليات الاجتياز خلسة بإتجاه الفضاء الأوروبي.
وتنشط هذه الشبكة بولاية المنستير، وفق بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الثلاثاء.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إلقاء القبض على رئيس هذه الشبكة وهو أصيل المكنين صادر في شأنه 23 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وترويج المخدرات و اجتياز الحدود خلسة والإعتداء بالعنف و السرقة.
كما تم إلقاء القبض على 6 أشخاص من عناصر الشبكة من بينهم فتاتان و شابان مفتش عنهم، وتم حجز 3 دراجات نارية ومضخة غاز و مبلغ ماليا من العملة التونسية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس بأن النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn