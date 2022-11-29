عاجل: العثور على جثة عون حرس تحمل أثار عنف ملقاة بوداي..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة عون بسلك الحرس الوطني عثر على جثته، اليوم الثلاثاء، ملقاة بمجرى مياه بأحد مفترقات مدينة وادي مليز من ولاية جندوبة.

وحسب معطيات الاولية فإنّ عددا من المارة تفطنوا إلى جثة الهالك ليتم إعلام الحرس الوطني الذين تولوا بدورهم إشعار ممثّل النيابة العمومية الذي حضر مرفوقا بقاضي التحقيق المتعهد بالبحث، حيث أسفرت المعاينات الأولية عن وجود آثار عنف واضحة بمواطن من جسد الهالك.

ووفق ما نقلته اذاعة موزاييك فقد تقرّر إيداع جثّة عون الحرس الوطني على ذمة الطبيب الشرعي لإعداد تقرير علمي مفصل حول أسباب الوفاة، بالتوازي مع انطلاق التحقيقات للكشف عن ملابساتها.