محاولة حرق أعوان حرس: معطيات وتفاصيل جديدة..#خبر_عاجل

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2022/11/29 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا  بأن النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بشاب على اثر اقتحام مركز للحرس الوطني بمنزل حياة بالمنستير وتهديده اعوان الامن من خلال حمله قارورة بنزين.

واضاف في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أن الشاب من مواليد 1994 وكان تعرض لتوبيخ من والده في وقت سابق اثر جلسة خمرية والقاء اللوم عليه لتسببه في عطب بسيارة ابيه، وفي رد فعل احتجاجي قصد المركز وتم اطلاق الغاز عليه وهدد باضرام النار في نفسه وفي الأعوان كما احتج على تصرفهم وعلى غلاء الاسعار..، على حد قول فريد بن جحا الذي اكد انه تم الاحتفاظ به من اجل اقتحام مركز أمن ومسك الة حارقة .

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