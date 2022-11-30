نابل: المترشح أحمد مشماش عن دائرة دار شعبان الفهري بني خيار يتعهد بالدفع نحو إصلاح قطاعي التعليم والصحة

قال المترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة دار شعبان الفهري بني خيار من ولاية نابل، أحمد مشماش، انه سيعمل في حال انتخابه على الدفع نحو إصلاح المنظومة التربوية من خلال دعم ميزانية التعليم وتفعيل إصلاحات جوهرية والنهوض بقطاع الصحة بإحداث قسم استعجالي بالمؤسسات الصحية التابعة للدائرة وتوفير الموارد البشرية

واضاف انه سيسعى إلى دعم صغار الفلاحين ومعالجة مشاكل التزود بالبذور والمستلزمات الفلاحية بهدف تحقيق الإصلاح الزراعي والنهوض باقتصاد الجهة، لافتا الى دعم الفئات الاجتماعية الهشة وضمان حقوق كل الفئات

وأفاد ان برنامجه الانتخابي يتضمن عديد النقاط منها بالخصوص إيجاد اعتمادات مالية لتهيئة دور الشباب والثقافة وحماية الشريط الساحلي من التلوث وإيجاد حلول جذرية لإشكاليات قنوات الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية المهترئة ودعم قطاع النقل بالمناطق الريفية ومنها بالخصوص غرداية والصمعة وديار بنسالم وعمرون والفرينين

وأكد العمل على تفعيل المشاريع المعطلة بالجهة على غرار مشروع توسعة الطريق الجهوية رقم 27 وتصفية مشكل أراضي الأحباس بجهة الغرداية وبناء مركز بريد بديار بن سالم وإيجاد حل للمشكل البيئي المرتبط بمشروع حماية مدينتي بني خيار ودار شعبان من الفيضانات

ويبلغ المترشح أحمد مشماش (33 سنة من العمر)، أصيل مدينة دار شعبان الفهري، متزوج وأب لطفلة، وهو متحصل على الماجستير في برمجة المشاريع الثقافية متخرج من المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي

ويتنافس عن دائرة دار شعبان الفهري بني خيار التي تضم معتمديتي بني خيار ودار شعبان الفهري 5 مترشحين من بينهم امرأة للفوز بمقعد وحيد صلب المجلس النيابي القادم