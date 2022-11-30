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وزارة الصناعة تلغى 4 رخص للبحث عن المواد المعدنية على مستوى مناطق تابعة لولايتي نابل والقيروان

2022/11/30 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

قررت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إلغاء 4 رخص بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة موزعة على ولايتي نابل والقيروان
واوضحت الوزارة ، وفق بيانات صدرت على شكل قرار بالرائد الرسمي عدد 130 لسنة 2022 ، انها قامت بالغاء رخص البحث عن المواد المعدنية “واد المنيهلة” و”الرياض” “الريحان” التابعة لولاية نابل و رخصة “المعزل” الخاصة بولاية القيروان.

وكانت الوزارة منحت الرخص الملغاة الى مستثمرين افراد يرغبون في البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تضم بالصخور التي يطغى على تركيبتها معدن وحيد والصالحة، أساسا، للتطبيقات الصناعيّة غير التي تستعمل في الهندسة المدنية.

وتتضمن قائمة المواد الصلصال الصيني والإيليت والسمكتيت والأتبلجيت والكلسيت والدولوميت والمانييزيت والسيليس والدياتوميت وحجر الصوّان، وفق بيانات مجلة المناجم.

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