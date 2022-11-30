اكتشاف أول إصابة بجرثومة “شيغيلا” في هذه الولاية..#خبر_عاجل

أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية سمير لحول، اليوم الاربعاء، عن اكتشاف أول إصابة بجرثومة “شيغيلا” في الجهة، لدى طفلة تبلغ من العمر 04 سنوات، وقد تم ايواؤها بمصحة خاصة، أين تلقت العلاج وتحسنت حالتها الصحية.

وأوضح لحول في تصريح لـ”وات”، ان الفتاة عانت من ارتفاع في درجة حرارة جسمها مع اسهال وهي العلامات المميزة للإصابة بهذه الجرثومة، والتي تم تأكيدها من خلال التحاليل المخبرية، وشدد على أن الإصابة تعود لنفس السلالة من جرثومة “شيغيلا” المكتشفة في حالات اخرى في تونس، مشيرا إلى أن البحث لا يزال متواصلا عن مصدر الجرثومة.

وأضاف، ان اجتماعا انتظم مباشرة بعد اكشتاف الإصابة، جمع مسؤولي الإدارة الجهوية للصحة بمختلف الجمعيات والمنظمات وممثلي المهن والإدارات الجهوية، وأكد أنه جرى الحث على تكثيف التحسيس بضرورة غسل الأيدي والنظافة العامة في كل الفضاءات مع التعامل الحيني مع الحالات التي تحمل نفس الأعراض عبر إعلام مسؤولي الصحة وإجراء التحاليل اللازمة.

وقال، في ذات الصدد، أن الخلية الجهوية لليقظة ستعقد اجتماعا، الاثنين المقبل، لمتابعة الوضع الصحي العام وضبط خطط إضافية لمكافحة الجرثومة، ولفت الى انه تم وضع نظام رصد بالجهة، منذ اكتشاف الحالة الأولى في تونس، وجندت كل المخابر العمومية والخاصة قصد كشف مواطن تكاثر هذه الجرثومة.