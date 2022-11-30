النادي الافريقي : هيئة الحكماء تقبل استقالة الهيئة المديرة الحالية

اعلنت هيئة الحكماء للنادي الافريقي اليوم الاربعاء عن قبول استقالة الهيئة المديرة الحالية التي كانت تقدمت بها يوم 10 نوفمبر الجاري على اثر النتائج المخيبة لفريق اكابر كرة القدم وخاصة منها الخروج المبكر من مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية امام يانغ افريكانز التنزاتي في الدور ثمن النهائي مكرر.

وقال النادي الافريقي في بلاغ نشره اليوم الاربعاء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان “أعضاء هيئة الحكماء بعد تلقيهم استقالة الهيئة المديرة الحالية وبعد تدارس الوضع العام للنادي على المستوى الإداري والرياضي وبعد الاطلاع على القانون الأساسي للجمعية قرروا قبول استقالة الهيئة المديرة الحالية”.

واضاف المصدر ذاته انه تقرر ايضا “تسمية الهيئة المديرة المستقيلة رئيسا وأعضاء كهيئة تسييرية لها كل الصلاحيات القانونية للهيئة المديرة المنتخبة وذلك منذ تاريخ تقديم استقالتها إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية وانتخاب هيئة مديرة جديدة مع التأكيد على اكساء جميع أعمالها – على تنوعها واختلافها – منذ الإعلان عن استقالتها بالمصادقة والنفاذ كل ذلك كيفما جاء بأحكام القانون الأساسي للنادي الإفريقي”.

كما تمت دعوة “الهيئة المديرة لتكوين لجنة الانتخابات عملا بمقتضيات الفصل 77 من القانون الأساسي حتى يتسنى لهذه اللجنة مباشرة مهامها طبقا للفصل 49 من القانون الأساسي”.