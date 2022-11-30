القصرين : الجهة لم تسجل أية إصابة بجرثومة الشيغالا والالتزام بشروط حفظ الصحة ضروري للتوقي من العدوى

أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، الدكتور عبد الغني الشعباني، أن الجهة لم تسجل الى حدّ اليوم الإربعاء، أية حالة إصابة بجرثومة الشيغالا، وأنه يتم بإستمرار رفع عينات للأشخاص الحاملين لأعراض هذه البكتيريا لتحليلها والتثبت من وجودها أو عدمه.

وشدّد الشعباني، في تصريح ل”وات”، على ضرورة التزام الجميع بقواعد حفظ الصحة، وتوفير الماء الصالح للشرب في الفضاءات العمومية والمطاعم المدرسية والجامعية، مع القيام بالتحاليل اللازمة للأشخاص المكلفين بتوزيع اللجمة على التلاميذ، ومراقبة شروط حفظ الصحة في الفضاءات المفتوحة للعموم، من مطاعم ومخابز ومقاه، في سبيل التوقي من هذه البكتيريا التي تتسبب في مرض الشيغولوز.

وأوضح، في سياق متصل، أن من أعراض جرثومة الشيغالا أوجاع في البطن وارتفاع في درجة حرارة الجسم وتواجد دم في الفضلات البشرية مع إسهال، مبينا أنها تصيب الكبار والصغار وتكون أكثر خطورة عن الأطفال لأن حالات الإسهال يمكن أن تتسبب في جفاف الجسم من الماء.

وأفاد بأن جرثومة الشيغالا تنتقل عن طريق العدوى من الأماكن التي بها إنسان مريض أو عن طريق اليد المتسخة والخضر والغلال غير المغسولة.

يذكر أن وزارة الصحة قد حذرت مؤخرا، في بلاغ لها، من انتشار جرثومة الشيغالا في تونس، خاصة لدى الأطفال، وأوصت بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من تفشي العدوى بين أفراد المجتمع.