النسق السلبي يلازم توننداكس في إقفال الإربعاء



واصل توننداكس نسقه السلبي في إقفال، الإربعاء، وتراجع بنسبة 8084،58 نقطة وسط مبادلات لم يتجاوز حجمها 2،7 مليون دينار، بحسب مؤشرات الوسيط “التونسيّة للأوراق المالية.

وزادت قيمة سهم بي ايتش للإيجار المالي بنسبة 4،4 بالمائة وأقفل عند مستوى 2،160 دينار في ما كانت المبادلات على السهم شبه منعدمة.

وإثر عدّة حصص من التراجع تمكن أوفيس بلاست من استعادت ألقه وتمكّن من تحسين ادائه بنسبة 4،1 بالمائة وأنهى الحصّة عند سعر 1،270 دينار وسط معاملات هزيلة. وتمكن السهم من تجاوز جزء من خسائره السنوية لتبلغ نسبة تراجعه منذ بداية سنة 2022 مستوى 10،5 بالمائة.

وفقد سهم مجموعة بولينا القابضة 5،7 بالمائة (8،470 دينار) وسط مبادلات لم يتجاوز حجمها 3 آلاف دينار.

وتدهور سعر التونسية للصناعات الصيدلية بنسبة 4،4 بالمائة (4،110 د) دون تسجيل مبادلات.

وكان سهم البنك التونسي الأكثر حركية خلال الحصّة بجذبه معاملات بقيمة 414 ألف دينار اي ما يعادل 16 بالمائة من المعاملات الجملية. وحافظ السهم على استقراره واقفل عند سعر 5،150 دينار.