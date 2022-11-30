كأس العالم قطر 2022.. اول ما قاله جلال القادري بعد فوز المنتخب على فرنسا..

أشاد جلال القادري مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، بالمستويات المميزة التي قدّمها اللاعبون في نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022، خاصة في مباراة اليوم أمام فرنسا حاملة اللقب التي انتهت بالفوز (1 – صفر) في ختام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

وقال القادري في المؤتمر الصحفي عقب مباراة تونس وفرنسا: “أشعر بحسرة للخروج من الدور الأول بعد الفوز على فرنسا حاملة اللقب والتعادل مع الدنمارك ثالثة أوروبا، ولكن خرجنا من مونديال قطر برأس مرفوع”.

وأضاف: أعرف أن كرة القدم ليس فيها مستحيل، وهو ما أكده للاعبين قبل مباراة فرنسا. مشيراً إلى أن منتخب تونس أظهر إمكانات ممتازة في مجموعة قوية، ودافع عن حظوظه حتى آخر لحظة.

وأوضح أنه قدّم خمسة أشواط على أعلى مستوى، وظهر في الشوط الأول أمام أستراليا بمستوى سيئ، وهو الأمر الذي كلّفه الخروج من المونديال، مُقدماً الشكر للاعبين على ما قدّموه من مستويات مميزة طوال البطولة.

واعتبر القادري أن مشاركة تونس في مونديال قطر هي أفضل مشاركة في تاريخ بطولات كأس العالم بعد مونديال الأرجنتين عام 1978، لافتاً إلى جمع أربع نقاط من الفوز على فرنسا والتعادل مع الدنمارك والخسارة أمام أستراليا.

وحول استقالته من تدريب منتخب تونس بعد الإخفاق في التأهل إلى الدور الثاني في المونديال حسب العقد المُبرم بينه وبين الاتحاد التونسي، أوضح القادري أن “العقد يُتيح للاتحاد التونسي إقالتي، وهو يملك القرار النهائي في هذا الإطار”، لافتاً إلى أن المنتخب الحالي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق الأفضل في الاستحقاقات المقبلة.

وأشاد مدرب تونس بالدعم الكبير الذي حظي به المنتخب سواء من الجماهير التونسية خاصة أو العربية عامة، حيث كانوا الداعم الأكبر للمنتخب في المونديال، لافتاً إلى أن الجماهير التونسية تفتخر بأداء اللاعبين الذين بذلوا قصارى جهدهم، وأسعدوهم اليوم بالفوز على فرنسا حاملة اللقب.