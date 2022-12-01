سليانة: المترشح أحمد رجب يفتتح حملته الدعائية للانتخابات التشريعية

إفتتح المترشح أحمد رجب عن الدائرة الانتخابية سليانة-برقو، اليوم الخميس، حملته الدعائية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم، حيث قام بتوزيع مطويات تحمل صورته وبرنامجه الانتخابي على عدد من المواطنين بمدينة سليانة تزامنا مع موعد السوق الأسبوعية

وتعهد رجب في حال فوزه في الانتخابات، بتهيئة المناطق السقوية بالجهة خاصة منها المعطلة والعمل على جهر السدود وإيجاد حلول لمشاكل الفلاحين المتعلقة بغلاء أسعار الأعلاف وتوفير البذور والأسمدة إلى جانب تمكين الشباب من الأراضي الدولية بإعتبار الرصيد الهام التي تحتويه الجهة

وأضاف أنه سيعمل على توسعة المنطقة الصناعية بسليانة وبعث منطقة صناعية ببرقو وإستغلال الفضاءات الصناعية الشاغرة للحرفيين والصناعيين والعمل على جلب مستثمرين في مجالات حيوية فضلا عن توسعة المستشفى الجهوي والعمل على إنجاز قسمين جامعيين والحرص على تزويد المؤسسة الصحية بآلة المفراس لتقريب الخدمات للمرضى وتعزيزها بأطباء إختصاص والحد من الاكتظاظ اليومي بعدد من الاقسام

ولفت رجب إلى نيته حلحلة إشكالية منتزه طريق قعفور وتوفير مرافق ترفيهية لمختلف الشرائح العمرية

ويبلغ المترشح الحمل للرقم 2 في دائرته الانتخابية، احمد رجب 40 سنة من العمر، أصيل سليانة، وهوموظف بالمستشفى الجهوي بسليانة وناشط بالمجتمع المدني

يذكر أن دائرة سليانة-برقو تضم 7 مترشحين من بينهم إمرأة يتنافسون على مقعد واحد بالبرلمان