كأس العالم قطر 2022 .. مدرب المكسيك: أتحمل مسؤولية خروج المنتخب من المونديال

أكد الأرجنتيني خيراردو مارتينو مدرب المنتخب المكسيكي أنه يتحمل كامل المسؤولية عن الخروج من الدور الأول من كأس العالم قطر 2022 معتبرا ان الفوز على المنتخب السعودي بهدفين لهدف في المباراة الأخيرة لم يكن كافيا لتجنب الخروج من دور المجموعات للمرة الأولى منذ ثماني نسخ تواليا.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي : “أنا هنا لأعلن عن تحملي كامل المسؤولية عن الخروج المخيب من الدور الأول للمرة الأولى منذ 1994 وسأتحمل كافة تبعات هذا الأمر ولا يمكن ان يكون لاي طرف آخر يد في الأمر، اللاعبون قدموا ما بوسعهم وحاولوا تحقيق المطلوب من اجل تفادي الخيبة لكن الأمور لم تسر وفق ما اشتهينا”.

وأضاف : أظهرنا مستوى جيدا في المباراة وخلقنا الكثير من الفرص وكان بالإمكان ان نسجل أهدافا اكثر بكثير مما سجلنا، كنا نتابع نتيجة المباراة الأخرى أولا باول وأدركنا في الدقائق الأخيرة اننا سنخرج بفوارق البطاقات الصفراء مع المنتخب البولنوني الذي كان متأخرا بهدفين دون رد امام الارجنتين، لكننا استقبلنا هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وحول ما إذا كان الخروج من الدور الأول قد تم قبل مباراة المنتخب السعودي..قال المدرب : الخروج كان بعد المباراة مع السعودية ولم يكن في المباريات السابقة، لأنه كان بالإمكان ان نحقق المطلوب، وكنا قريبين من ذلك، ربما لم نوفق في مباراة بولنيا ولم نكن فعالين هجوميا ما يكفي، وكان بالإمكان ان نكون افضل ايضا في مباراة الارجنتين، لكن الحقيقة ان الفوز على المنتخب السعودي لم يكن كافيا للتأهل.