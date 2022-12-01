القصرين: المترشح عن دائرة القصرين الشمالية -الزهور طارق الهداوي يتعهد بالدفاع على مخطط سياسي وإقتصادي وإجتماعي وتنموي

يهدف البرنامج الإنتخابي المقترح من قبل المترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة عن الدائرة الإنتخابية القصرين الشمالية-الزهور ، طارق الهداوي ، إلى وضع مخطط سياسي وإقتصادي وإجتماعي وتنموي يتماشى مع متطلبات دائرته ومع الجهة ككل .

وأكد الهداوي في تصريح ل(وات) ، صباح اليوم الخميس ، أنه في حال الحصول بمقعد في البرلمان الجديد، سيعمل على تجميع النخب وباقي شرائح المجتمع لخدمة المصلحة العامة لجهة القصرين وتشريك المجتمع المدني الفاعل في القرارات ذات علاقة بالوضع السياسي وتحفيز الشباب على ممارسة الحياة السياسية.

وتعهد المترشح بالتسريع في حلحلة المشاريع الاقتصادية المعطلة بالجهة وتحفيز الإستثمار وتعصير الفلاحة وتحسين ظروف صغار الفلاحين وخلق الثروة للترفيع من الطاقة التشغيلية وخاصة حاملي الشهائد العليا والشباب المعطل عن العمل، وقال إنه سيعمل على الاحاطة بالفئات الهشة من خلال الترفيع في عدد المنتفعين بالمنح القارة مع العمل على الترفيع من قيمتها المالية وتحسين ظروف المواطن المعيشية والصحية.

ويعتبر المترشح أن النهوض بالمدرسة العمومية شرط لا بد منه لتحقيق تكافئ الفرص لكل التلاميذ إلى جانب العناية بالبنية التحتية للمرافق الصحية والإجتماعية خاصة.

وطارق الهداوي متحصل على الأستاذية في الإدارة الإقتصادية والإجتماعية، يشغل حاليا خطة مدير دار المسنين بالقصرين، ومكلف بتسيير اللجنة الجهوية للتضامن الإجتماعي بالجهة ، له أقدمية في العمل الميداني والاجتماعي (أكثر من 20 سنة في المجال التضامني والاجتماعي).

ويتنافس المترشح رقم 2 على مقعد وحيد في البرلمان المرتقب بالدائرة الإنتخابية القصرين الشمالية-الزهور من جملة 22 مترشحا جميعهم رجال، ويبلغ عدد الناخبين المُسجلين بالولاية ، حسب آخر تحييين للسجل الإنتخابي 350 ألفا و 312 ناخبا وبدائرة القصرين الشمالية والزهور 89 الفا و507 ناخبين.