مقتل تونسي في ايطاليا بعد دفاعه عن مسنين استنجدا به..وهذه التفاصيل..

توفي تونسي مقيم في إيطاليا مؤخّرا بعد تعرّضه لاعتداء بآلة حادة من قبل مجموعة من الأشخاص إثر دفاعه عن مسنيّن كانا بصدد التعرّض إلى محاولة ابتزاز من قبل شخص يحمل الجنسية النيجيرية.

وجدت الحادثة يوم 27 نوفمبر الجاري في حدود الساعة السادسة مساء حين استنجد مسنّان يقطنان بالحيّ نفسه الذي يعيش فيه رضا لدفع الأذى عنهما خلال تعرّضهما إلى محاولة ابتزاز من قبل هذا الشخص، إلاّ أنه فوجئ به يدهسه بخلفية السيارة مما تسبّب في سقوطه، وفي الأثناء استدعى المعتدي أصدقاءه، وتمّ الإعتداء على الضحية بآلة حادة مما تسبّب له في نزيف نقل على اثره إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثّرا بإصابته، بحسب ما رواه صهره في تصريح لموزاييك.

ويقيم رضا في إيطاليا منذ 17 سنة، وهو متزوّج وأب لثلاثة أطفال.