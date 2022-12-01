كأس العالم قطر 2022.. الإصابة تنهي مشوار البرتغالي مينديز في المونديال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم، عن انتهاء مشوار الظهير الأيسر نونو مينديز في بطولة كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة.

وكشف الاتحاد البرتغالي، في بيان له، أن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ من العمر 20 عاماً، يعاني من إصابة في الفخذ تعرض لها في المباراة التي فازت فيها البرتغال على الأوروغواي 2 / صفر في الجولة الثانية لدور المجموعات يوم /الاثنين/ الماضي، وسيكون غير قادر على المشاركة في المباريات المقبلة.

كما أوضح أن مينديز رغم الإصابة وعدم تمكنه من إكمال كأس العالم، سيبقى ضمن وفد المنتخب في المونديال، حيث سيبدأ العمل من أجل التعافي.

وغاب مينديز عن المباراة الأولى في كأس العالم أمام غانا بسبب إجهاد عضلي، ثم شارك في اللقاء الثاني أمام الأوروغواي قبل أن يتعرض للإصابة قبيل انتهاء الشوط الأول.

وقد ضمن المنتخب البرتغالي تأهله إلى الدور ثمن النهائي قبل المباراة التي تجمعه بنظيره الكوري الجنوبي في ختام دور المجموعات غداً /الجمعة/، وسيكفيه التعادل لضمان صدارة المجموعة الثامنة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين غانا والأوروغواي.