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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد  : النتائج والترتيب

2022/12/01 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تفي ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت اليوم الخميس :

قاعة القرجاني
النادي الافريقي-النجم الساحلي 32-27
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقبة الزيت-الترجي الرياضي 23-28
قاعة الحمامات
جمعية الجمامات-ن.ك.اليد بقصور الساف 39-31
قاعة جمال
ن.ك.اليد بجمال-نسر طبلبة 25-26
قاعة صيادة
سبورتينغ المكنين-بعث بني خيار 30-27
قاعة قصر هلال
النادي الهلالي-مكارم المهدية 28-28

الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي التونسي 33 11
2 – النادي الرياضي بساقية الزيت 29 11
3 – النجم الرياضي الساحلي 28 11
4- النادي الافريقي 27 11
5 – النسر الرياضي بطبلبة 23 11
6-البعث الرياضي ببني خيار 21 11
7- مكارم المهدية 21 11
8- النادي الرياضي الهلالي 20 11
— سبورتينغ المكنين 20 11
10- جمعية الحمامات 15 11
11-نادي كرة اليد بقصور الساف 14 11
12- نادي كرة اليد بجمال 13 11

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