بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد  : النتائج والترتيب

تفي ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت اليوم الخميس :

قاعة القرجاني

النادي الافريقي-النجم الساحلي 32-27

قاعة ساقية الزيت

نادي ساقبة الزيت-الترجي الرياضي 23-28

قاعة الحمامات

جمعية الجمامات-ن.ك.اليد بقصور الساف 39-31

قاعة جمال

ن.ك.اليد بجمال-نسر طبلبة 25-26

قاعة صيادة

سبورتينغ المكنين-بعث بني خيار 30-27

قاعة قصر هلال

النادي الهلالي-مكارم المهدية 28-28

الترتيب ن ل

1- الترجي الرياضي التونسي 33 11

2 – النادي الرياضي بساقية الزيت 29 11

3 – النجم الرياضي الساحلي 28 11

4- النادي الافريقي 27 11

5 – النسر الرياضي بطبلبة 23 11

6-البعث الرياضي ببني خيار 21 11

7- مكارم المهدية 21 11

8- النادي الرياضي الهلالي 20 11

— سبورتينغ المكنين 20 11

10- جمعية الحمامات 15 11

11-نادي كرة اليد بقصور الساف 14 11

12- نادي كرة اليد بجمال 13 11