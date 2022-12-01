بورصة تونس تقفل تبادلات حصة الخميس في المنطقة الحمراء

أقفلت بورصة تونس، تبادلات حصة الخميس، وللحصة الثالثة على التوالي في المنطقة الحمراء، ليتراجع مؤشرها “توننداكس” بنسبة 2ر0 بالمائة ليصل الى 2ر8066 نقطة وسط حجم مبادلات جملي ضئيل بقيمة 1ر2 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

وتصدر سهم شركة “سمارت تونس” قائمة الارتفاعات بنسبة 4 بالمائة بسعر 800ر20 د وسط حجم تبادل لم يتجاوز 6 آلاف دينار

وارتفع سهم اسمنت بنزرت بنسبة 9ر2 بالمائة (44ر1 د) وسط حجم تبادل بقيمة 7 آلاف دينار

وتكبد، في المقابل، سهم “بي هاش للايجار المالي” أكبر الخسائر للحصة لينخفض سعره بنحو 2ر4 بالمائة (070ر2 د)، متبوعا بسهم شركة “سيتي كارز” الذي تراجع بنسبة 7ر3 بالمائة (200ر10 د) وسط حجم تبادل بقيمة 87 آلف دينار

وتقلصت قيمة سهم شركة صنع المشروبات بتونس بنسبة 9ر0 بالمائة (200ر13 د) وسط حجم تبادل بنحو 372 ألف دينار