كأس العالم قطر 2022 .. اليابان تفوز على إسبانيا وتتأهلان معا إلى دور الستة عشر



حققت اليابان الفوز على إسبانيا 2 / 1 وتأهلتا معاً إلى دور الستة عشر في نهائيات كأس العالم قطر 2022 في المباراة التي جرت بينهما على استاد خليفة الدولي في الجولة الثالثة والاخيرة لحساب المجموعة الخامسة من دور المجموعات.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط وتصدّر المجموعة بعد أن كان قد تغلّب على نظيره الألماني بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى، ثم خسر أمام كوستاريكا بهدف دون رد في الجولة الثانية.. وحل المنتخب الإسباني ثانياً برصيد 4 نقاط كان قد جمعها من الفوز على كوستاريكا بنتيجة (7 -صفر) في الجولة الأولى، ثم تعادل مع ألمانيا بهدف لمثله في الجولة الثانية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها حققت ألمانيا الفوز على كوستاريكا (4 / 2) وودّع المنتخبان معاً المونديال من الدور الأول.. بعد أن حلّت ألمانيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساوية مع إسبانيا ولكنها تخلّفت عنها بفارق الأهداف، بينما جاءت كوستاريكا في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط بعد أن فازت على اليابان بهدف نظيف في الجولة الثانية.