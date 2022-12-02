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غرفة التاكسي الفردي: “طالبنا بزيادة ب30 بالمائة..والزيادة الأخيرة لا تفي بالغرض”..

2022/12/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

عبر معز السلامي رئيس غرفة التاكسي الفردي اليوم 2 ديسمبر 2022، عن عدم رضاهم عن قرار وزارتا النقل والتجارة والمتمثل في الزيادة في تعريفة النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الفردي الذي سيبدأ العمل بها بداية من يوم 15 ديسمبر الحالي.

وبين السلامي اليوم الجمعة في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، أن الغرفة طالبت بالزيادة منذ شهر مارس الماضي، مشيرا الى أنه وخلال هذه المدة شهدت تونس زيادة في المحروقات لاكثر من 5 مرات، ما يعني أن الترفيع الأخير لن يفي بحاجيات أصحاب التاكسي الفردي ولن يسدد ما تخلد بذممهم من ديون.

وأوضح المتحدث أن الزيادة الأخيرة تمثلت في 15 بالمئة، بينما تطالب الغرفة بزيادة بحوالي 30 بالمئة للتاكسي الفردي و 20 بالمئة لبقية قطاعات النقل غير المنتظم، وقال إن القطاع سيقبل بهذه الزيادة مع المطالبة بضرورة التعديل الالي.

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