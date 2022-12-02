هام: صدور أمر إحداث وتنظيم المنظومة العلاجية ”أمان” لفائدة هؤولاء..

صدر الأمر عدد 919 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بإحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية “أمان” لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي، بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للبلاد التونسية الصادر أمس الخميس.

وتهدف “منظومة العلاج أمان” خاصة إلى حوكمة التصرف في المنظومة العلاجية الموجهة إلى الفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي لإحكام تصويبها نحو مستحقيها وترشيد نفقاتها،

ويحجر استعمال “بطاقة أمان” من غير أصحابها وتتضمن منظومة العلاج “أمان” السند العلاجي والخدمات الصحية المسداة من الخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية لفائدة الفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي بما فيها الانتفاع بالعلاج والتداوي والإقامة والحصول على جميع الخدمات الطبية وشبه الطبية بالهياكل الصحية العمومية.

ويذكر أنه تم صباح الاثنين الفارط إمضاء اتفاقية إطارية للتبادل اللامادي للبيانات بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة والمركز الوطني للإعلامية وذلك في إطار المشروع الوطني لتبادل المعطيات بين الهياكل العمومية في هذا الخصوص.