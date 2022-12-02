كأس العالم قطر 2022 .. مدرب هولندا: مستعدون للحسم غدا أمام أمريكا

أكد “لويس فان خال” مدرب منتخب هولندا لكرة القدم أن مباراة غد أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم قطر 2022 ستكون صعبة.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم:” سنعمل للفوز بالمباراة حتى نضمن الاستمرار في البطولة التي نجحنا في تجاوز مرحلة المجموعات فيها والتأهل للدور ثمن النهائي الذي سنلعبه غدا” .

وأضاف لويس فان خال أن النتائج التي حققها المنتخب الأمريكي في البطولة تثبت قوته فهو منتخب متطور المستوى يؤدي بشكل جيد، ويضم عناصر تلعب في أفضل الأندية في العالم، منوها إلى أن النتائج التي حققها في الدور الأول كانت طبيعية بالنسبة لمستواه الجيد وليست بالمفاجأة .

وتابع معلقا على إمكانية توليه تدريب منتخب بلجيكا بعد نهاية المونديال:” منتخب بلجيكا لعب مباريات جيدة في البطولة، وكنت أتمنى أن يتأهل إلى الدور الثاني لأنه يضم لاعبين مميزين، وأنا حاليا مع منتخب هولندا وأسعى للفوز في باقي المباريات في مونديال قطر 2022 الذي نطمح إلى الفوز بلقبه، ومن بعد ذلك يتم التفكير في العروض المقدمة من العديد من المنتخبات ومنها بلجيكا” .

وأوضح أن المستوى الذي قدمه منتخب هولندا في المباريات السابقة، يشير إلى أنه مستعد لخوض منافسات البطولة من خلال تشكيلة تضم عددا من اللاعبين الجيدين، مضيفا: ” لم تكن نسبة امتلاكنا للكرة جيدة في المباراتين الأولى والثانية لكن في المباراة الأخيرة أمام قطر كنا أفضل في امتلاك الكرة.

وكرر مدرب منتخب هولندا في المؤتمر الصحفي أن منتخب أمريكا من أفضل المنتخبات في هذه البطولة، لكن منتخب هولندا قادر على تجاوزه والفوز عليه في مباراة الغد الصعبة للطرفين.

وعن احتمالية وصول المباراة إلى مرحلة حسمها من خلال ضربات الترجيح، قال مدرب هولندا ، لقد فشلنا في نهائيات البطولة في أكثر من مرة من خلال ضربات الترجيح آخرها في عام 2014 ، لذلك ركزنا على إجادة الضربات الترجيحية في الأدوار المقبلة، ولقد تدربنا كثيرا على ذلك وعملنا على اختيار أفضل حراس المرمى الذين يجيدون التعامل مع هذه المواقف وسنبذل قصارى جهدنا للنجاح في تنفيذ الضربات الترجيحية.

ومن ناحيته قال دالي بليند لاعب المنتخب الهولندي في المؤتمر الصحفي ” إن منتخب أمريكا قوي ونحن جاهزون لمقابلته رغم صعوبة اللقاء ونحن مستعدون لكل الاحتمالات حتى في حالة الوصول إلى حسم نتيجة المباراة بالضربات الترجيحية”.