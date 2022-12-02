سيدي بوزيد: المرشح عن دائرة سيدي بوزيد الغربية الهيشرية ايمن صالحي يواصل حملته الانتخابية

واصل المترشح عن الدائرة الانتخابية سيدي بوزيد الغربية الهيشرية ايمن صالحي، اليوم الجمعة، حملته الانتخابية من المناطق من معتمدية سيدي بوزيد الغربية على غرار الصداقية والعوايفية وعويثة الغزال، وقام بتعليق وتوزيع بيانه الانتخابي وشرحه للمواطنين.

وبين ايمن صالحي، انه سيعمل في برنامجه الانتخابي على تدعيم المسار الديمقراطي وتركيز مؤسسات الدولة وتفعيل مبدأ دولة القانون والمؤسسات الراعية لحقوق الإنسان والسعي الى تحقيق العدالة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي والقضاء على كل أشكال الاحتكار والمضاربة بقوت التونسيين والتونسيات، وفق قوله.

وأكد ان البرنامج يشمل تشجيع الشباب على الانخراط في المنظومات الإنتاجية لخلق الثروة وذلك عبر تسهيل المبادرة الخاصة والسعي الى توفير مراكز عمل جديدة للشباب وتنمية قدرة المواطن الشرائية وتشجيع مناخ الاستثمار وتعميم التغطية الاجتماعية والترفيع في جرايات معدومي ومحدودي الدخل لمواجهة غلاء المعيشة والسعي الى حل الإشكال العقاري للأراضي الاشتراكية وإلغاء الديون الصغرى للفلاحين وحل الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة وتدعيم البنية التحتية للمنشات الرياضية والارتقاء بجودة الخدمات بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

وايمن صالحي في العقد الرابع من عمره ويعمل صيدلي.

يذكر ان الدائرة الانتخابية سيدي بوزيد الغربية الهيشرية تضم 78253 مسجلا في الانتخابات ويتنافس على الفوز بمقعدها 18 مترشحا منهم 4 نساء، وقدم 71 شخصا ترشحاتهم بولاية سيدي بوزيد للفوز ب6 مقاعد قي حين يبلغ عدد الناخبين بالولاية 348043 مواطنا.