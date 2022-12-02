عاجل: جامعة الثانوي تتمسّك بقرار حجب أعداد الثلاثية الأولى..

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تمسكها ومختلف هياكلها النقابية بتنفيذ قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي اتخذته الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2022، داعية المربّين إلى التجنّد الجماعي لإنجاحه.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي على خلفية إصرار وزارتي التربية والشباب والرياضة على غلق باب التفاوض وتماديهما في تجاهل مطالب المدرسات والمدرسين وفي التنكر لحقوقهم والالتفاف على مكاسبهم الشرعية والقانونية.

وجدّدت الجامعة العامة تمسكها بعدّة مطالب من بينها الإسراع بفتح تفاوض حول كل الملفات المطروحة بينها ووزارتي التربية والشباب والرياضة والتحسين الفوري لمقدرة المدرسات والمدرسين الشرائية وعلى رأسها مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية ومضاعفة قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظار ومضاعفة قيمة الترقيات المهنية والتسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال هشاشة التشغيل.