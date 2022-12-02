قريبا: الإمضاء على العقود الكترونيا دون الذهاب الى البلدية..

قال وزير تكنولوجيا الاتصال، نزار بن ناجي، إنه قد تم إلى حدّ الآن تسجيل 35 ألف هوية رقمية مفعلة، وذلك منذ بداية الحملة الوطنية للحصول على الهوية الرقمية على الهاتف الجوال، التي انطلقت خلال شهر أوت الفارط.

وتحدّث الوزير خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية القيروان، عن جملة من الخدمات الرقمية الجديدة على غرار خدمة الإشعارات الرسمية بالتعاون مع الوكالة الفنية للنقل البري والتي تمكن من توفير المعلومات بخصوص كل ما يتعلّق بالفحص الفني ومعاليم الجولان والخطايا وغيرها، حيث تصل الإشعارت على البريد الرسمي باستعمال الهوية الرقمية وعبر “بوابة المواطن”.

كما أشار الوزير أيضا وفق ما نقلته اذاعة الجوهرة اف ام إلى خدمة إمضاء العقود الكترونيا والاستغناء عن الإمضاء المعرّف بالبلديات للحدّ من طوابير الانتظار، إضافة إلى خدمتين بالتعاون مع البريد التونسي (عنوان المواطن الالكتروني والمحفظة الالكترونية).