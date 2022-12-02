كاس العالم 2022 – هرنانديز الاعب فرنسا يصاب بكدمة في الكاحل ويغيب عن جزء من التدريبات

قالت الجامعة الفرنسية لكرة القدم إن الظهير الأيسر تيو هرنانديز لم يكمل التدريبات اليوم الجمعة قبل مواجهة بولونيا في دور الستة عشر لكأس العالم بعد غد الأحد بسبب إصابته بكدمة بسيطة في الكاحل.

وأضافت “سيكون حاضرا في التدريب غدا” مشيرا إلى أن هرنانديز لن يشارك، كما هو مقرر، في كامل الحصة التدريبية التي ستقام على استاد جاسم بن حمد.

وهرنانديز هو الظهير الأيسر الوحيد ضمن التشكيلة بعد استبعاد شقيقه لوكا من البطولة بسبب إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في المباراة الافتتاحية التي فازت بها فرنسا 4-1 على أستراليا الأسبوع الماضي.