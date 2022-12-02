بورصة الأسبوع: “توننداكس” يقفل المعاملات على تراجع ضئيل بنسبة 1ر0 بالمائة



أقفلت بورصة الارواق المالية بتونس معاملات الأسبوع، من 28 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2022، على منحى شبه مستقر، ليسجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” تراجعا ضئيلا بنسبة 1ر0 بالمائة ويصل الى مستوى 16ر8066 نقطة، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وحققت المؤسسات المدرجة أداء محتشما إذ لم يتجاوز حجم تبادلات أسهمها طيلة الاسبوع 9ر30 مليون دينار. واستأثر سهم تأمينات “ستار” على أهم نسبة من حجم التبادل الجملي بما يناهز 9ر63 بالمائة.

واعتلى سهم الشركة التونسية للاستثمار قائمة الارتفاعات بنسبة 8ر11 بالمائة بسعر 090ر7 د وسط حجم تبادل ضعيف لم يتجاوز الألف دينار.

وتحسّنت قيمة سهم اسمنت بنزرت بنحو 7ر9 بالمائة (480ر1 د)، في حين عمّق خسارته منذ بداية السنة بنسبة 1ر32 بالمائة.

في المقابل، تكبّد سهم “سرفيكوم” أكبر الخسائر للأسبوع ليتراجع بنسبة 1ر16 بالمائة (260ر0 د) وانخفض سعر سهم “الكتروستار” بنسبة 7ر6 بالمائة (280ر0 د)