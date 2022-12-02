أول تصريح للبحيري بعد استدعائه كمتهم للمثول أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب..#خبر_عاجل

قال القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري مساء اليوم الجمعة انه مستعد للمثول أمام القضاء وذلك بعد تلقيه استدعاء في الغرض للتحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف البحيري في تصريح لرادبو الديوان اف ام أن ما وصفها بسلطة الانقلاب تضغط على القضاة لإيقاف معارضي رئيس الجمهورية ومسار 25 جويلية مشيرا الى أن القاضي المعزول قيس الصباحي أفاد في شهادة له أنه تعرض لضغوط من أجل توجيه جملة من التهم له بتعليمات من وزيرة العدل ورفض ذلك ليتم عزله.

ودعا القيادي بحركة النهضة كلا من وزير الداخلية و رئيس الجمهورية ووزيرة العدل الى التحلي ‘بالشجاعة ‘ للمثول أمام القضاء في القضايا التي رفعها ضدهم و ذلك بعد وضعه في الإقامة الجبرية من قبل شباب ‘ملتحين ‘ أغلب الظن أن لا علاقة لهم بالجهاز الأمني الرسمي و تروج روايات أنهم ينتمون للحشد الشعبي.

وشدد نور الدين البحيري أن هذه القضايا التي تلاحقه لن تثنيه عن مقاومة مسار 25 جويلية ، قائلا ‘ قسما لن أتخلى عن واجبي في مقاومة الانقلاب سلميا و مدنيا مهما كان الثمن ‘ .