كأس العالم: فيفا ستمنح الاندية هذا المبلغ عن كل يوم قضاه أحد لاعبيها مع منتخبه في المونديال..

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، اليوم، عملية تقديم طلبات لبرنامج المساعدات المخصصة للأندية، الذي سيوزع من خلاله /فيفا/ 209 ملايين دولار على مختلف الأندية حول العالم، كجزء من التزام الاتحاد الدولي بتقدير مساهمات هذه الأندية في إنجاح بطولة كأس العالم قطر 2022.

وسيقوم الـ/فيفا/ بتعويض الأندية عن كل يوم يقضيه اللاعبون في المونديال، بما في ذلك فترة الإعداد الرسمية.

وسيتعين على الأندية تقديم طلباتها رقميا لأول مرّة عبر قاعدة بيانات “كرة القدم للمحترفين /فيفا/” ليستفيد كل منها بحوالي 10 آلاف دولار أمريكي عن كل يوم قضاه أحد لاعبيها مع منتخبه الوطني في بطولة كأس العالم قطر 2022، بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية، وسيستفيد كل ناد لعب لصالحه اللاعب المشارك في آخر سنتين سابقتين لمونديال قطر.

وقد وزع /فيفا/ بالفعل من خلال هذه المبادرة، نفس هذا المبلغ على 416 ناديا تابعا لـ63 اتحادا عضوا، في ختام كأس العالم روسيا 2018.

وأشار الـ/فيفا/ إلى أن المبلغ الذي ستحصل عليه الأندية، سيتوقف على المدى الذي ستصل إليه منتخبات بلاد لاعبيها (بغض النظر عن الدقائق التي يخوضونها) في البطولة، وذلك على النحو التالي: 180 ألف دولار بالنسبة لدور المجموعات، و220 ألفا لثمن النهائي، و280 ألفا لربع النهائي، و320 ألفا لنصف النهائي، و370 ألفا للنهائي.

ويعد هذا البرنامج جزءا من اتفاقية تعاون أوسع نطاقا بين /فيفا/ ورابطة الأندية الأوروبية، والتي تم إطلاقها لأول مرة قبل كأس العالم 2010 وتم تمديدها في عام 2015 لتشمل كلا من كأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022.