هيئة الانتخابات تنشر نماذج ورقة التصويت في الانتخابات التشريعية 2022

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت على صفحتها الرسمية، نماذج ورقة التصويت بالنسبة للانتخابات التشريعية 2022.

وتضمنت النماذج أسماء المترشحين وترتيبهم وصورهم في كافة الهيئات الفرعية والدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها، مع التنصيص على أن يختار الناخب مترشحا واحدا بوضع علامة (x) داخل المربع المخصص له.

يذكر أن العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب القادم حدد ب161 مقعدا، كما حدد عدد الدوائر الانتخابية ب161 دائرة.

وحدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب التونسي ب151 مقعدا موزعة على 151 دائرة انتخابية، و10 مقاعد مخصصة للدوائر الانتخابية في الخارج موزعة على 10 دوائر انتخابية.

ونص القرار عدد 34 الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنقح والمتمم للقرار عدد 21 المؤرخ في 24 جويلية 2022، المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب نتائج الانتخابات التشريعية والإعلان عنها، على أن يجري التصويت في التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، على أن يختار الناخب مترشحا واحدا في ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.