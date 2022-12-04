اريانة: الهيئة الفرعية للانتخابات تنظم دورات تكوينية للعاملين بمراكز ومكاتب الاقتراع حول إجراءات الاقتراع والفرز ومراقبة العملية الانتخابية

انطلقت الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة أمس السبت بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بالجهة، في تنظيم دورات تكوينية خاصة بالاقتراع والفرز وبإجراءات سير العملية الانتخابية ومراقبتها لفائدة رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وأعضائها بجهة أريانة استعدادا لانتخابات مجلس نواب الشعب .

ووفق ما أفاد به /وات/ حسني السحباني منسق الهيئة الفرعية للانتخابات تهم هذه الدورات التكوينية التي تتواصل إلى يوم 13 ديسمبر الجاري 97 رئيس مركز اقتراع و481 رئيس مكتب و1806 عون مكتب اقتراع.

وأضاف السحباني أن رؤساء مراكز الاقتراع ومساعديهم تلقوا تكوينا خصوصيا في إجراءات الرقابة على سير العملية الانتخابية وأدوا اليمين أمام قاضي الناحية بمحكمة أريانة للقيام بدورهم الرقابي على العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع ومحيطها خلال يوم الاقتراع ويوم الصمت الانتخابي، وكان المكونون الجهويون المساعدون للهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة تلقوا بدورهم تكوينا يومي 1و 2 ديسمبر2022.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين المسجلين بجهة أريانة يبلغ حوالي 432 ألف شخص منهم حوالي 136 ألف مسجلا بدائرة أريانة المدينة و72 ألف بالمنيهلة و52 ألف بالتضامن و28 ألف برواد 1 و35 ألف برواد 2 و 43 ألف بسكرة 1 و29 ألف بسكرة 2 و34 ألف بدائرة قلعة الأندلس سيدي ثابت.

ويبلغ عدد المترشحين للانتخابات التشريعية بولاية أريانة 21 مترشحا.