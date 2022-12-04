عاجل: البحيري يمثل امام القطب القضائي لمكافحة الارهاب بصفته متهما..

الجامعة العامة للبلديين تصدر بيان هام بخصوص إعفاء رئيس بلدية بنزرت من منصبه..

هام: هيئة الانتخابات تصدر القرار الخاص بقواعد احتساب النتائج والإعلان عنها..

قريبا: الإمضاء على العقود الكترونيا دون الذهاب الى البلدية..

كاس العالم 2022- ميسي يبدي سعادته بالتقدم خطوة ايجابية نحو الهدف المسطر..

2022/12/04 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أبدى قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم, ليونيل ميسي, سعادته الكبيرة بعد الفوز على أستراليا (2-1), مساء أمس السبت,
ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم قطر 2022.
وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة ‘ماركا’ الإسبانية : ” أشعر بسعادة كبيرة
لأنني اتخذت خطوة أخرى ايجابية نحو هدفي”.
وأضاف : “سعيد جدا لمشاركة هذه اللحظات مع أطفالي. إنها كأس العالم الأولى لي
معهم, بعدما كبروا وأصبحوا يفهمون كل شيء, وتعد هذه البطولة الأولى لهم في
المونديال, وهي دائما الأسعد, قبل ذلك لم يكن تياغو -الابن الأكبر سنا- على
علم بماذا تعني كأس العالم”.

وتابع: ” الخبرات تجعلني أرى الأمور بطريقة مختلفة, وأستمتع حقا بكل ما
نختبره ونستمتع به. آمل أن نستمر في التقدم. الآن تأتي مواجهة هولندا في ربع
النهائي, والتي ستكون أمام منافس صعب للغاية”.
وواصل ميسي يقول: ” لقد انتهت المباراة أمام أستراليا بحالة من المعاناة
(تصدي مارتينيز في اللحظات الأخيرة). لقد سيطرنا وتقدمنا 2-0, لكنهم سجلوا
هدفا وبدأوا في تسديد الكرات في منطقة الجزاء. إنها كأس العالم وهناك أوقات
يجب أن تعاني خلالها. كان من الجنون لو تعادلوا معنا بعد كل ما فعلناه”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn