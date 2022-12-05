عاجل-أثارت ضجة كبيرة على الفيسبوك: ما حكاية خطايا الرادار..؟!

ضجة كبيرة منذ صباح اليوم الاثنين لنشطاء في إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بعد تفطن عدد من المواطنين لخطايا رادار لم يرتكبوها اما لعدم مرورهم بذلك الطريق أو لخطايا مسجلة بسيارات ليست على ملكهم حسب قولهم.

هذا وكتب عدد من المواطنين مجموعة من التدوينات مفادها أنه بمجرد ولوجهم لموقع وزارة المالية وجدوا خطايا للرادار الآلي لم يرتكبوها وفق قولهم.

وتجدر الاشارة الى انه بمحاولتنا زيارة الموقع للتاكد ما ذا كان هناك خطأ في المنظومة الاعلامية كان الولوج للموقع صعب نظرا للضغط الذي يشهده وبعد عناء تمكنا من الولوج للموقع ولم نجد ما يستحق الذكر ولم يتم تسجيل أي خطأ حيث لم نجد خطايا في غير محلها او خطايا مسجلة ولم ترتكب.

وفي ما يلي عينة من التدوينات: