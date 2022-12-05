توزر_ تشريعية: المترشّح عن دائرة توزر سفيان عبّاس يدعو في برنامجه إلى التشجيع على السوق الداخلية كأحد حلول أزمة ترويج التمور

اختار المترشح رقم 3 بدائرة توزر، سفيان عباس، اليوم الاثنين، الاتصال الفردي بالناخبين للتعريف بنفسه وتقديم أفكاره المضمنة في برنامجه الانتخابي، وإقناع الناخبين بالتصويت له، وذلك قطعا مع أشكال الأنشطة الانتخابية المعتادة، على أن يخصص فريقا يقوم بتوزيع المطويات في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية التشريعية، وفق ما ذكره لـ”وات”.

ويطرح هذا المرشح، الذي يعمل مهندسا فلاحيا الى جانب نشاطه في المجتمع المدني، مجموعة من المقترحات لحلّ الازمة المتواصلة لترويج التمور، وفق قوله، وذلك بالتشجيع على السوق الداخلية من خلال بعث شبكة ترويج هذا المنتج في الولايات التونسية، الى جانب اقتراح الترفيع في المنح الفلاحية التي بقيت على حالها رغم ارتفاع المواد الأولية، وخاصة التشجيع على احداث مخازن التبريد لمساعدة الفلاح على ترويج منتوجه بأسعار مناسبة.

وقال إنه في حال وصوله لمجلس النواب سيعمل على توفير اعتمادات تساعد فلاحي الواحات على إحياء فلاحة الطوابق (خضروات وأشجار مثمرة)، علاوة على توفير الاعتماد اللازم لحفر الآبار لتوفير موارد الري الكافية وتشجيع الترشيد في استهلاكها.

ونظرا لتراجع نشاط تربية الماشية وخصوصا الابقار والإبل، بيّن المترشح أنه يجب البحث عن آليات تمويل لتنمية القطيع مع دعم حصة الاعلاف لفائدة الجهة، الى جانب توفير التمويل الكافي لتثمين نتائج البحث العلمي في مقاومة آفات النخيل.

ولتحسين مردودية القطاع السياحي، يؤكد المترشح على ضرورة تحسين البنية التحتية المهترئة للقطاع، وغير المواكبة للخدمات السياحية، حسب رأيه، الى جانب تطوير النقل البري والجوي وتشجيع السياحة الخارجية، مع إفراد السياحة الداخلية بأنشطة وتظاهرات تزيد من استقطاب السائح التونسي وخاصة تحسين النقل لسهولة وصوله.

ولتعزيز قدرة قطاع الصناعات التقليدية، يقترح تشجيع المرأة والشباب على احداث مشاريع في هذا القطاع للتعريف بالمنتوج، علاوة على اهتمامه بالبنية التحتية في الجهة وخاصة توفير اعتماد هام لإعادة تجديد الشبكات العمومية ومنها على وجه الخصوص شبكة صرف المياه المستعملة، والارتقاء بمستوى التعليم في الجهة وتحسين نتائجها.

وفي الجانب الأمني، يقترح عباس في برنامجه، الحد من الجريمة بالتحسيس من ناحية وبالحملات الأمنية من ناحية أخرى، وعلاجها بتوفير مواطن الشغل للشباب بتفعيل قرارات سابقة لإحداث مناطق سقوية فلاحية.

يشتر الى أن الدوائر الانتخابية بولاية توزر تتضمن بحسب التقسيم الجديد ثلاث دوائر هي دائرة توزر، ودائرة نفطة-حزوة، ودائرة دقاش-حامة الجريد-تمغزة.