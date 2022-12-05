سامي الطاهري يفتح النار على عبير موسي..#خبر_عاجل

أكد الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان الاتحاد لا يصطف مع أحزاب المعارضة او غيرها ولا يقوم بانقلاب بالوكالة لاسقاط رئيس الدولة وذلك في رد على الانتقادات التي توجهت بها عدد من الأحزاب الى المنظمة الشغيلة مؤخرا مشددا على ان اتحاد الشغل يواجه في كثير من الأوقات حربا الكترونية تشنها الصفحات التابعة لهذه الأحزاب من اجل مواقفه من الوضع الاجتماعي والسياسي الراهن.

واعتبر سامي الطاهري في تصريح لراديو ديوان اف ام ان اتحاد الشغل رافق السلطة الحالية بناء على مساندة نقدية وانتظار القيام بعديد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الا ان ما تسجيله هو تفرّد بالرأي واضطراب سياسي واجتماعي مؤكدا ان الاتحاد لا يمكن ان يكون العصا الغليظة التي تستغلها أحزاب المعارضة لضرب الخصم السياسي.

وشدد الطاهري على ان الاتحاد لا يجيب على ‘هستيريا عبير موسي” أو الاشاعات التي يطلقها البعض من مناصري قيس سعيّد والتهديد بملفات الفساد داعيا جميع هذه الأطراف الى التوجه الى القضاء وتقديم ما يدين الهياكل النقابية من وثائق وملفات لمحاسبتها فعليا وفق قوله.