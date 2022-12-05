عاجل: استنطاق محام مشهور في قضية غسيل أموال..

استنطق قاضي التحقيق بالمكتب 39 بالقطب القضائي المالي محاميا مشهورا مع إبقائه بحالة سراح وعرضه على القيس بخصوص قضية تتعلق بغسل أموال.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أحالت المحامي على أنظار قاضي التحقيق من أجل تهم تعلقت بالتعامل مع غير مقيم وغسل أموال باستغلال خصائص ما خوله له نشاطه المهني وتحويل أموال الى الخارج دون ترخيص من البنك المركزي.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد نسب الى المحامي معاملات مالية مع أحد المشمولين بالأبحاث في القضية التي عرفت اعلاميا بقضية ” أليكانتي” وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.