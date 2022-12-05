عاجل: قرار هام من الفيفا ضد لاعبي هذا الفريق..

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إجراءات تأديبية بحق لاعبي أوروغواي خوسيه ماريا خيمنيز ودييغو غودين وفرناندو موسليرا وإدينسون كافاني بعد مشادة مع الحكم في أعقاب الفوز 2-صفر على غانا في كأس العالم لكرة القدم أمس الجمعة.

وفي المباراة التي أقيمت في ختام منافسات المجموعة الثامنة، غضب لاعبو أوروغواي من الحكم دانييل سيبرت لعدم احتسابه ركلتي جزاء لصالح فريقهم.

وكان المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بحاجة إلى هز الشباك مرة أخرى لضمان مقعد في الدور الثاني من المونديال على حساب كوريا الجنوبية.

وبعد اطلاق صافرة النهاية، ثار لاعبو أوروغواي على الحكم الذي لم يحتسب ركلتي جزاء بعد تدخل تعرض له داروين نونيز في الشوط الأول وكافاني في الدقائق الأخيرة.

وقال المهاجم لويس سواريز إن الفيفا كان “ضد أوروغواي”.

كما فتح الفيفا إجراءات تأديبية بحق اتحاد اللعبة في أوروغواي بسبب مخالفات محتملة لقواعد اللعب النظيف.

وقال الفيفا في بيان “تقرر فتح إجراءات منفصلة بحق لاعبي أوروغواي خيمنيز وكافاني وموسليرا وجودين”.

وأبلغ جاستون تيالدي نائب رئيس اتحاد اللعبة في أوروغواي صحيفة (أوفاسيون) بأن المؤسسة أمامها عشرة أيام للرد على الفيفا.