الكاف-تشريعية: المترشح سليم التبسي عن دائرة الكاف الشرقية والكاف يطرح منوالا تنمويا وتشريعيا للنهوض بالولاية

أقر المترشح للإنتخابات التشريعية في دائرة الكاف الشرقية والكاف الغربية سليم التبسي في برنامجه الانتخابي بوجود عدة نقائص في المنوال التنموي بولاية الكاف وطرح نقطتين أساسيتين في برنامجه الانتخابي الأولى تنموية والثانية تشريعية.

وذكر المترشح، أن تنمية ولاية الكاف تحتاج إلى رفع تصنيفها ك”منطقة حمراء”، وفك العزلة عنها من خلال بعث وتفعيل منطقة التبادل الحر مع الجانب الجزائري والإسراع في ربط الكاف المدينة بالطريق السيارة وشبكة الغاز الطبيعي ودفع الدولة إلى إحداث أقطاب تنموية ومؤسسات ذات طاقة تشغيلية كبرى للحد من البطالة، على حد تصوره.

ودعا في برنامجه الانتخابي الذي وضعه تحت شعار “استقلالية ، فاعلية، ومسؤولية”، الى إيجاد حل جذري لمشكلة الماء الصالح للشرب ومعالجة مديونية القطاع الفلاحي والى احداث قطب خاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووعد بتنفيذ برنامجه الانتخابي بكل صدق وأمانة في صورة انتخابه عضوا في البرلمان الجديد.