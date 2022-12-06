عاجل-بعد الضجة الكبيرة: مهذب الرميلي يفجرها ويكشف تفاصيل ما حصل مع التلميذة نور التي تم طردها..

قال الأستاذ والممثل مهذب الرميلي، اليوم الثلاثاء، انّ التلميذة نور عمار، التي تم طردها من معهد الفنون بالعمران، ليست تلميذته.

واكد الرميلي في لاذاعة ”ديوان أف ام ”،انه مستهدف في شخصه وان فيديو التلميذة ليس برئ بغض النظر عن ما جاء فيه.

وبخصوص تفاصيل الواقعة اوضح الرميل ان نور ليست تلميذته و أنّ إحدى تلميذاته طلبت من الاخيرة المساعدة لإعداد الموسيقى المصاحبة للمسرحية التي يشتغلون عليها، مضيفا أنّه طلب من تلاميذه كتابة المشاهد ولم يصلوا بعد إلى مرحلة تحضير موسيقى العروض المسرحية.

وذكر الرميلي أنّ التلميذة نور عمار حضرت معه حصة التدريس بعد طلب من تلاميذه.

وفي ما يتعلق بمصطلح “الخلفية الموسيقية”،الذي اثار ضجة قال الرميلي: ” تلميذتي أعلمتني بأنّ صديقتها ستساعدها في إعداد “الخلفية الموسيقية” للمسرحية ولكني قمت بتصحيح المصطلحات وقلتلها ما نقولوش خلفية موسيقية ونقولو الموسيقى المصاحبة أو المؤثرات الموسيقية”.

وتابع بأنّ التلميذة اقتحمت فيما بعد القسم وعمدت إلى الصراخ في وجهه ثم قامت بنشر الفيديو من داخل المعهد على موقع التواصل الاجتماعي نافيا صحة روايتها، حسب قوله.

وأضاف مهذب الرميلي أن التلميذة قامت فيما بعد بمحو الفيديو، الذي لقي رواجا على موقع “فيسبوك”، وقامت بنشر فيديو آخر لتقديم اعتذارها.

وأحال الأستاذ الفيديو على مجلس التربية الذي اتخذ قرار الطرد النهائي في حق التلميذة طبقا للفقرة الخامسة من منشور العقوبات التربوية موضحا أنّ المجلس اجتهد ولم يطردها من جميع المعاهد العمومية.

كما أعلن الممثل تقديم شكاية إثر الشتم والثلب الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.