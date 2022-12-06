القصرين: رفع 387 مخالفة إقتصادية إثر القيام ب3071 زيارة تفقد ومراقبة



رفعت الفرق الرقابية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين طيلة شهر نوفمبر المنقضي، 387 مخالفة إقتصادية، وذلك إثر القيام ب3071 زيارة تفقد ومراقبة.

وتوزعت المخالفات على قطاع الخضر والغلال ب197 مخالفة، والمواد غذائية ب138 مخالفة، والدواجن والبيض ب13 مخالفة، واللحوم والأسماك ب05 مخالفات، والتبغ ب05 مخالفات، والمقاهي ب03 مخالفات، والمطاعم ب02 مخالفات، والمخابز ب03 مخالفات، ومواد مختلفة ب21 مخالفة، وفق المديرة الجهوية للتجارة سامية البريكي.

وأوضحت البريكي في تصريح ل(وات) أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين أعدت خلال الشهر المنقضي برنامج عمل لفرق المراقبة الاقتصادية عبر تكوين 06 فرق رقابية بصفة يومية عملت طيلة أيام الشهر المنقضي ضمن فرق مشتركة مع مختلف الأسلاك الأمنية من شرطة بلدية وحرس بلدي وحرس مرور والحرس الديواني

وابرزت أن أعمال المراقبة الإقتصادية شملت بالخصوص قطاعات الخضر والغلال مع الإشراف على ضخ وتزويد سوق الجملة للخضر والغلال بمادة البطاطا من المخزون التعديلي الى جانب المواد المدعمة خاصة مادة السكر السائب و الزيت النباتي المدعم وقطاع الدواجن و البيض وقطاع توزيع الأعلاف الحيوانية المدعمة ، إضافة إلى مراقبة مسالك توزيع الحليب المدعم نصف الدسم انطلاقا من نيابات توزيع الحليب والحرص على أن تشمل عملية التوزيع مختلف المعتمديات .

وذكرت البريكي أن حملات المراقبة الإقتصادية مكنت أيضا من حجز 7,5 اطنان من البطاطا و2,5 اطنان من مادة الطماطم الطازجة من أجل المضاربة، مشيرة الى أنه تم إعادة ضخ المنتوجات المحجوزة في مسالك التوزيع القانونية وتأمين المبالغ المستخلصة بالخزينة العامة للدولة التونسية .