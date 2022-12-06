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تفاصيل إحباط عملية ”حرقة” وإنقاذ 24 مُجتازا تونسيا..

2022/12/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 05 و 06 ديسمبر 2022 وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني ببنزرت معززة بدوريات ساحلية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بماطر من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة.

كما تم وفق ما أفاد المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني، نجدة وإنقاذ 24 مجتازا تونسيا كما تم ضبط سياراتين تم إستغلالهما في التنقل وحجز مبلغا ماليا من العملة التونسية لدى سائقي السيارات.
بإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني، المواطنين لمساندة مجهوداتها بالابلاغ عن منظمي عمليات الإجتياز سواء على الرقم : 71860135 أو عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني .

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