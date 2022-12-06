الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 6 – المجموعة1) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة ذهابا من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الثلاثاء :

المجموعة الاولى

ملعب بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين-امل جربة 1-1

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة بتطاوين-مستقبل قابس 1-صفر

ملعب جندوبة الاصطناعي

جندوبة الرياضية-مستقبل وادي الليل 1-2

ملعب قربة

النادي القربي-النادي البنبلي صفر-صفر

ملعب رادس

النجم الرادسي-شبيبة القيروان 1-صفر

ملعب عبد العزيز الشتيوي المرسى

مستقبل المرسى-مستقبل المحمدية 4-1

الترتيب

الفريق ن ل

1-شبيبة القيروان 13 6

2-مستقبل المرسى 11 6

3-امل الرقبة بتطاوين 10 6

-النادي القربي 10 6

5-النجم الرادسي 9 6

6-مستقبل وادي الليل 8 6

7-جندوبة الرياضية 7 6

8-مستقبل المحمدية 6 6

9-النادي البنبلي 5 6

-مستقبل قابس 5 6

–امل جربة 5 6

-اولمبيك مدنين 5 6