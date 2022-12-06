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الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 6 – المجموعة1) : النتائج والترتيب

2022/12/06 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة ذهابا من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الثلاثاء :

المجموعة الاولى
ملعب بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين-امل جربة 1-1

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة بتطاوين-مستقبل قابس 1-صفر

ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية-مستقبل وادي الليل 1-2

ملعب قربة
النادي القربي-النادي البنبلي صفر-صفر

ملعب رادس
النجم الرادسي-شبيبة القيروان 1-صفر

ملعب عبد العزيز الشتيوي المرسى
مستقبل المرسى-مستقبل المحمدية 4-1

الترتيب
الفريق ن ل
1-شبيبة القيروان 13 6
2-مستقبل المرسى 11 6
3-امل الرقبة بتطاوين 10 6
-النادي القربي 10 6
5-النجم الرادسي 9 6
6-مستقبل وادي الليل 8 6
7-جندوبة الرياضية 7 6
8-مستقبل المحمدية 6 6
9-النادي البنبلي 5 6
-مستقبل قابس 5 6
–امل جربة 5 6
-اولمبيك مدنين 5 6

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