الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 6 – المجموعة1) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة ذهابا من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الثلاثاء :
المجموعة الاولى
ملعب بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين-امل جربة 1-1
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة بتطاوين-مستقبل قابس 1-صفر
ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية-مستقبل وادي الليل 1-2
ملعب قربة
النادي القربي-النادي البنبلي صفر-صفر
ملعب رادس
النجم الرادسي-شبيبة القيروان 1-صفر
ملعب عبد العزيز الشتيوي المرسى
مستقبل المرسى-مستقبل المحمدية 4-1
الترتيب
الفريق ن ل
1-شبيبة القيروان 13 6
2-مستقبل المرسى 11 6
3-امل الرقبة بتطاوين 10 6
-النادي القربي 10 6
5-النجم الرادسي 9 6
6-مستقبل وادي الليل 8 6
7-جندوبة الرياضية 7 6
8-مستقبل المحمدية 6 6
9-النادي البنبلي 5 6
-مستقبل قابس 5 6
–امل جربة 5 6
-اولمبيك مدنين 5 6