عاجل: القضاء يتحرك بخصوص التسريبات الصوتية لعادل الدعداع..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث اللازمة وذلك ” عن سبيل الاسترشاد” بخصوص ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلات صوتية منسوبة الى القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد صدر اذن قضائي لاحدى الفرق الأمنية المختصة للقيام بجملة من الأعمال الفنية والاستقرائية للتثبت من صحة تسجيلات صوتية يتم الترويج على أنها لعادل الدعداع تم خلالها تناول معطيات تهم قيادات من حركة النهضة ورجال أعمال واعلاميين ومؤسسات اعلامية ، بالاضافة الى ملفات مالية تهم التسيير المالي لحركة النهضة.

وحسب ذات المعطيات فانه وبالاضافة الى انجاز جملة من التساخير العلمية والفنية سيتم سماع بعض الشهادات ذات العلاقة بالتسجيلات المسربة .

وعلى ضوء نتائج ” الأبحاث الاسترشادية ” ستتخذ الجهات القضائية المعنية ما يلزم من قرارات تراها مناسبة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.