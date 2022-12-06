كاس العالم 2022 : المنتخب المغربي يحقق انجازا تاريخيا بتاهله الى ربع النهائي على حساب اسبانيا..

تمكن المنتخب المغربي من تحقيق انجاز تاريخي بتاهله الى الدور ربع النهائي لكاس العالم لكرة القدم التي تحتضنها قطر الى غاية 18 ديسمبر الجاري اثر فوزه مساء اليوم الثلاثاء على نظيره الاسباني بركلات الترجيح (3-صفر) بعد ان انتهت المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي لحساب الدور ثمن النهائي الذي احتضنه ملعب المدينة التعليمية.

واصبح المنتخب المغربي اول منتخب عربي يصل الى الدور ربع النهائي في كأس العالم لكرة القدم.

وكان ابناء المدرب وليد الركراكي قد حسموا تاهلهم من الدور الأول، في صدارة المجموعة السادسة، برصيد 7 نقاط، ليواجهوا منتخب إسبانيا وصيف المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

ويلتقي المنتخب المغربي في لقاء ربع النهائي المقرر يوم السبت القادم المتاهل من اخر لقاءات الدور ثمن النهائي المقرر مساء اليوم الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة ليلا بين البرتغال وسويسرا.