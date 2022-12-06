انقطاع الماء الصالح للشرب بعدد من معتمديات هذه الولاية..

تسجل معتمديات الحامة والحامة الغربية والمطوية ووذرف وغنوش وقابس الغربية وقابس الجنوبية وقابس المدينة، ولاية قابس، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب ابتداء من الساعة السادسة من صباح الخميس 8 ديسمبر 2022، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

ورجّحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،، في بلاغ لها، مساء الثلاثاء، استئناف التزويد بالماء تدريجيا انطلاقا من الساعة الحادية عشر من صباح الجمعة 9 ديسمبر 2022، بعد نهاية الأشغال.

وعزت هذا الانقطاع لبرمجتها اصلاح عطب طرأ على قناة جلب مياه شط الفجيج قطر 1000 مم باتجاه محطة التحلية بقابس على مستوى منطقة بوعتوش بالحامة